Was wäre Schalke 04 ohne seine Fans? Diese Frage ist eine, auf die es nie eine Antwort geben wird. Aber dennoch eine, die immer wieder gestellt wird. Und in den vergangenen Wochen besonders häufig.

Auswärts waren die Stadien zuletzt fast immer nahezu in der Hand der Schalke-Fans - und in der eigenen Arena war die Stimmung auch in schlechten Zeiten am positiven Siedepunkt. Teilweise war die Atmosphäre sogar derart emotional, dass bei den Profis nach den Spielen Tränen flossen.

" Ich hatte einen Herzkasper nach dem Spiel, diese Emotionen haben ich noch nicht so oft mitgemacht ", sagte Tom Krauß nach dem 3:2-Sieg in Mainz. " Es sind extreme Emotionen, die unser Spiel bestimmen ", beschrieb zuletzt Marius Bülter das Schalker Treiben auf dem Spielfeld.

Unterstützung von den Rängen - auch gegen Frankfurt

Diese Hilfe von von den Rängen ist nicht messbar, aber sie ist nicht zu bestreiten. Schalke wird getragen von seinen Fans; wenn die hinter dem Team stehen, sind sie eine Stütze. Das ist der Fall in dieser Saison.

Vor allem seit der Übernahme von Thomas Reis zeigen die Spieler das, was die Männer und Frauen auf den Tribünen in Gelsenkirchen sehen wollen: Einsatz, Willen und Leidenschaft. "Maloche" ist das geflügelte Wort auf Schalke. Und wenn die königsblauen Fußballer malochen, stehen die Fans voll hinter ihrer Mannschaft - egal, wie das Ergebnis lautet.

Dass die Ergebnisse in den vergangenen Wochen nicht mehr so schlecht waren, liegt sicher auch an diesen Fans. Und deswegen bereitet sich die nur die Mannschaft gewissenhaft auf das letzte Heimspiel der Saison am Samstag (19.05.2023) gegen Eintracht Frankfurt vor, sondern auch die Fans.