Der SC Paderborn ist am Donnerstag (2. Januar 2020) als erster Bundesligist aus NRW in die Wintervorbereitung gestartet. Damit geht für die Paderborner die Mission Klassenerhalt weiter, die bei nur drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz keinesfalls aussichtslos ist. Der SCP will den Rückenwind mitnehem, dem er sich am letzten Hinrunden-Spieltag beim 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt geholt hat.

Wie schon in den vergangenen Jahren wird der SCP die Vorbereitung komplett am heimischen Trainingszentrum absolvieren und kein Trainingslager beziehen. Kurzfristig hatten die Ostwestfalen überlegt, doch in den Süden zu fliegen, da die Regenfälle Ende des vergangenen Jahres den Trainingsplätzen arg zusetzten. "Es hätte funktioniert. Wir hätten das Angebot nur noch annehmen müssen, aber wir haben für unsere Plätze jetzt doch eine andere Lösung gefunden und bleiben deswegen auch in dieser Winterpause zuhause“ , sagte Geschäftsführer Sport Martin Przondziono dem "Westfalen-Blatt".

Ritter und Sabiri fehlen erkrankt

Der Kader, der am Donnerstag auf dem Trainingsplatz stand, ist im Vergleich zur Hinrunde nahezu unverändert. Lediglich Stürmer Khiry Shelton ist nach nur einem Jahr in Paderborn zurück in die USA zu Sporting Kansas City gewechselt. Außerdem fehlten Marlon Ritter und Abdelhamid Sabiri erkrant. Sebastian Vasialiadis absolvierte nach seiner Leisten- OP ein individuelles Programm.

Gut möglich aber, dass sich bis zum Ende des Transferfensters am 31. Januar noch etwas tut. Przondziono würde gerne noch einen defensiven Mittelfeldspieler und einen Stürmer verpflichten, stellt dabei aber eine Bedingung: "Es ist nur sinnvoll, einen Spieler zu holen, wenn er sich auf Paderborn einlässt" , sagte er. "Ich werde keinem einen Gefallen tun und ihn ins Schaufenster stellen, damit er im Sommer wieder irgendwohin wechseln kann. Es muss schon so passen, dass wir sagen: Er geht hier den Weg mit uns."

Riedewald ein Kandidat