SC Paderborn - Baumgarts klare Worte vor Schalke-Spiel

Personal: Collins kehrt zurück

Bei den Paderbornern wird Jamilu Collins nach abgelaufener Gelb-Rot-Sperre links in die Vierer-Abwehrkette zurückkehren. Ob auch Klaus Gjasula wieder von Beginn an spielen wird, ist noch unklar. Gjasula hatte ebenfalls gegen Wolfsburg gefehlt, nachdem er in Freiburg seine zehnte Gelbe Karte gesehen hatte. Baumgart: "D as müssen wir sehen, weil die anderen es nicht schlecht gemacht haben. Es wird auch davon abhängen, für welches System wir uns entscheiden: 4-3-3 oder 4-4-2."

In der Innenverteidigung wird Christian Strohdiek weiterhin den verletzten Luca Kilian ersetzen und den Vorzug vor Uwe Hünemeier bekommen.

Im Sturm könnte Dennis Srbeny eine Pause bekommen. " Er hat zwei Jahre kaum gespielt und körperlich einiges aufzuholen" , sagte Baumgart. Zudem bescheinigte der Trainer dem zuletzt wenig berücksichtigten Streli Mamba "sehr engagierte Trainingsleistungen". Daher sei er auf jeden Fall "eine sehr gute Option."

Stand: 07.02.2020, 12:24