Drei Spiele gegen direkte Konkurrenten

Die kommenden Gegner des Aufsteigers heißen nun wieder Mainz und Köln, gefolgt von Fortuna Düsseldorf - drei Spiele am Stück gegen direkte Konkurrenten. Für den SCP stehen also wegweisende Wochen im Kampf um den Klassenerhalt an. Punkten die Paderborner in diesen Spielen nicht, könnte der Abstieg schon so gut wie feststehen.

Den nötigen Mut will der SCP aus dem Bayern-Spiel ziehen. "Wenn wir diese Leistung über einen längeren Zeitraum konservieren, dann holen wir die nötigen Punkte" , sagte Manager Sport Martin Przondziono. "Wir sind immer wiedergekommen, wir werden wieder aufstehen."

Mamba fällt aus

Verzichten muss der SCP im Abstiegskampf wohl auf Streli Mamba. Der Stürmer, mit fünf Toren bester SCP-Torschütze, hat sich im Spiel beim FC Bayern einen Teilriss der Bizepssehne im rechten Knie zugezogen, wie der Verein am Montag bekanntgab. Er fällt wahrscheinlich für den Rest der Saison aus. Es ist bereits die zweite Hiobsbotschaft für den 25-Jährigen innerhalb weniger Tage. Bereits am Samstag war bekannt geworden, dass Mambas 14 Monate alte Nichte in der Allianz Arena kollabiert und später im Krankenhaus ums Leben gekommen ist.

Derzeit befindet sich Mamba bei seiner Familie in Stuttgart, wo er auch weiter behandelt wird. "Wir stehen an seiner Seite. Sobald der mit dem Finger schnipst, sind wir da ", sagte Przondziono dem "Westfalen-Blatt". "Aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir ihn jetzt erst einmal in Ruhe lassen."

Stand: 24.02.2020, 17:29