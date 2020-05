Seit dem Amtsantritt von Trainer Steffen Baumgart im April 2017 war die Offensive das Prunkstück des SC Paderborn. Mit 90 Toren in der 3. Liga und 76 Toren in der 2. Liga ballerten sich die Ostwestfalen zu zwei Aufstiegen in Folge. In der Bundesliga ist das bislang aber eine andere Geschichte. Mit 30 Treffern stellen die Paderborner den drittschwächsten Angriff der Liga.

Die Chancen, dass sich das am Wochenende ändert sind gering, zumindest statistisch gesehen. Denn am Samstag kommt die TSG Hoffenheim in die Benteler-Arena und gegen die hat der SCP in bislang fünf Aufeinandertreffen noch überhaupt kein Tor erzielt. Ein 0:0 im März 2015 war deshalb bislang das höchste der Gefühle für den SCP in Duellen gegen die TSG. Beim 0:3 im Hinspiel in dieser Saison waren die Paderborner sogar chancenlos.