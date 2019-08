Paderborn will mit Spaß die Bundesliga stürmen

So lief die letzte Saison

Die vergangene Saison des SC Paderborn lässt sich in zwei Worten umschreiben: herausragend und überraschend. Die Ostwestfalen starteten als Aufsteiger in der 2. Liga. Dort wollten sie nach Möglichkeit " den Abstiegskampf vermeiden ". Dass dieses Saisonziel bei Weitem übertroffen werden sollte, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand.

Zu Beginn lief es für die Paderborner noch etwas schleppend. Ein erstes Ausrufezeichen setzten sie aber früh, als sie den großen Aufstiegsaspiranten 1. FC Köln in dessen eigenem Stadion mit 5:3 auseinandernahmen. Überhaupt hielt sich die Mannschaft selten mit schnödem Ergebnisfußball auf: 76 Tore schoss der SCP - ein Wert, den nur Meister Köln toppte. Allerdings kassierte man auch satte 50 Gegentreffer.

Durch den Sieg gegen Heidenheim kletterte der SC Paderborn am 31. Spieltag erstmals auf einen direkten Aufstiegsplatz. Trotz zweier Niederlagen in den letzten drei Partien gab die Elf von Trainer Steffen Baumgart diesen bis zum Saisonende nicht mehr her und darf sich nun zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte im Fußball-Oberhaus beweisen.

Wer kommt, wer geht?

Neun der zehn Paderborner Neuzugänge mit Trainer Steffen Baumgart (hinten r.)

Der Kader wird seit Jahren nach dem selben Prinzip zusammengestellt: Junge, größtenteils unbekannte Spieler werden verpflichtet, gerne mit dem Merkmal "ablösefrei". Das hat sich auch als Erstligist nicht geändert. Zehn Neue wurden geholt - über Erstligaerfahrung verfügen nur Torhüter Jannik Huth und Linksaußen Gerrit Holtmann, die vom FSV Mainz 05 kamen.

Der spektakulärste Transfer der Ostwestfalen aber heißt Rifet Kapic. Der Bosnier war die Wunschlösung vom ehemaligen SCP-Manager Markus Krösche, der ihn als " technisch sehr stark mit gutem Abschluss " beschrieb. Rund 100.000 Euro ließen sich die Paderborner die Dienste des 24-Jährigen kosten.

Ein weiterer Spieler für die Abteilung "Attacke" ist Cauly Oliveira Souza. Der Brasilianer war absolute Stammkraft beim MSV Duisburg und wechselte ablösefrei an die Pader. Ein echter Coup für die Ostwestfalen, denn der 23-Jährige war aufgrund seiner Torquote und herausragenden Technik heiß begehrt.