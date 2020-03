Corona-Pandemie: SC Paderborn verhängt partielle Quarantäne

Trainingsbetrieb bis auf Weiteres eingestellt

Die Ergebnisse der Tests werden in der kommenden Woche erwartet. Wie viele Spieler getestet wurden und sich in Quarantäne befinden, teilte der Verein nicht mit. Der Verdacht bei Trainer Steffen Baumgart, der am Freitag typische Symptome aufgewiesen hatte, hatte sich nicht bestätigt.

Der Trainingsbetrieb des Aufsteigers fällt bis auf Weiteres aus. Die Geschäftsstelle und das Nachwuchsleistungszentrum waren im Vorfeld bereits vorerst geschlossen worden. Derzeit ruht der Fußball in der Bundesliga. Am Montag beraten die 36 Profiklubs bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Frankfurt/Main darüber, den Spielbetrieb bis einschließlich des 2. April auszusetzen. Diese Empfehlung hatte der Ligaverband am Freitag ausgesprochen.

Video starten, abbrechen mit Escape ARD Extra - Die Absage des 26. Spieltags im Profifußball. Sportschau. . 01:29 Min. . Verfügbar bis 13.03.2021. Das Erste.

Stand: 14.03.2020, 12:01