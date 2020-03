Auf diesen Titel hätte Luca Kilian gerne verzichtet: Der Innenverteidiger des SC Paderborn war der erste Bundesliga-Profi, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. "Das braucht man nicht und dieses Virus wünsche ich keinem" , sagte der 20-Jährige am Sonntag (22.03.2020) dem "Westfalen-Blatt".

Angefangen habe alles mit einem Kratzen im Hals und Kopfschmerzen, sagte Kilian. Doch die Symptome wurden schnell stärker. "Ich bekam Fieber, Schüttelfrost und Zitterattacken. In dieser Phase hatte ich dann auch zum ersten Mal Angst" , sagte Kilian.

Video starten, abbrechen mit Escape Paderborns Geschäftsführer Przondziono: "Wir als kleinerer Verein können größere Probleme bekommen". Morgenmagazin . . 04:06 Min. . Verfügbar bis 17.03.2021. Das Erste.

"Da ging es mir täglich immer schlechter"