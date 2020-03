Paderborns Luca Kilian mit Coronavirus infiziert

Luca Kilian vom SC Paderborn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Bundesligist am Freitagabend (13.03.2020) mit. Kilian war seit einigen Wochen aufgrund einer Verletzung nicht mehr zum Einsatz gekommen. Der Verein werde "in enger Abstimmung mit den Behörden vor Ort umfangreiche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus einleiten" , hieß es. Kilian ist damit der erste bestätigte Corona-Fall in der Bundesliga.

Am Samstag sollen die anderen Spieler sowie alle Mitglieder des Funktionsteams auf das Coronavirus getestet werden. "Die Gesundheit unserer Spieler und Mitarbeiter hat weiterhin absoluten Vorrang. Wir werden alles tun, um die Erkrankung im Rahmen zu halten und unseren Spielern und Mitarbeitern die bestmögliche medizinische Versorgung und Betreuung zukommen lassen" , sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Martin Przondziono.

Zuvor hatte sich der Coronavirus-Verdacht bei SCP-Trainer Steffen Baumgart nicht bestätigt. Baumgart hatte über Unwohlsein geklagt und mit für eine Corona-Infektion typischen Symptomen im Zimmer des Teamhotels in Düsseldorf gelegen.

