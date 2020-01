Srbeny war im Sommer 2017 vom BFC Dynamo nach Paderborn gewechselt und trug in der Hinrunde der Saison 2017/18 mit neun Toren und acht Vorlagen in 15 Drittligaspielen zu einer guten Ausgangsposition für den späteren Aufstieg in die 2. Bundesliga bei, bevor er im Januar 2018 nach Norwich wechselte.

"Dennis passt optimal in unser Anforderungsprofil eines großen, mannschaftsdienlichen und treffsicheren Stürmers" , sagte SCP-Geschäftsführer Sport Martin Przondziono. "Er kennt die Bedingungen in Paderborn sehr gut und ist der Wunschspieler unseres Chef-Trainers Steffen Baumgart. Wir freuen uns sehr, dass dieser Transfer geklappt hat."

Stand: 08.01.2020, 17:03