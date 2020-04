Trainer Steffen Baumgart von Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn findet den schlechten Ruf des Fußballs in der Corona-Krise unfair. "Ich finde es nicht gut, dass der Fußball, dass wir jetzt von einigen quasi als die Bösen hingestellt werden, obwohl die DFL ein sehr gutes Konzept vorgelegt hat" , sagte der 48-Jährige der "Sport Bild" (Mittwoch, 29.04.2020). "Das, was die DFL gemacht hat, ist, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Jeder sollte sich darum kümmern, seine Dinge im Rahmen der Möglichkeiten in Gang zu bringen."

"Die DFL hat sehr gute Arbeit gemacht und Top-Lösungsvorschläge angeboten, um für den Tag X vorbereitet zu sein. Wie jeder Ladenbesitzer, wie jedes Kaufhaus" , sagte Baumgart.