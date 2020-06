SCP bleibt im Fahrstuhl

Damit gehen die Fahrstuhlfahrten des SC Paderborn munter weiter. In den vergangenen sieben Spielzeiten ist der SCP in der Abschlusstabelle nun auf einem Aufstiegs- oder Abstiegsplatz gelandet. Nach dem ersten Bundesliga-Aufstieg 2014 folgte beinahe der direkte Absturz in die Regionalliga, den nur der Lizenzentzug von 1860 München verhinderte. Danach ging es unter Trainer Baumgart direkt wieder hoch in die Bundesliga, nur um gleich wieder abzusteigen.

Dass es der SCP in der Bundesliga schwer haben wird, war von vornherein klar. Deswegen hat der Verein auch nicht alles dafür getan, um mit aller Macht in der Liga zu bleiben. Vielmehr haben die Verantwortlichen immer wieder betont, das Bundesliga-Jahr zu nutzen, um den Profistandort Paderborn nachhaltig zu sichern.