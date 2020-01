Paderborn gewinnt trotz Unterzahl in Freiburg

Der SC Paderborn hat mit einer überzeugenden Leistung einen Auswärtssieg beim SC Freiburg geschafft. Die Ostwestfalen gewannen am Samstag (25.01.2020) trotz mehr als 30-minütiger Unterzahl mit 2:0 (0:0) bei den zuletzt stark aufspielenden Breisgauern.

Paderborn spielte von Beginn an mutig mit und bekam mit zunehmender Spieldauer immer mehr Kontrolle über die Partie. Abdelhamid Sabiri (22. Minute) und Jamilu Collins (23.) kamen zu guten Chancen für die Gäste. Bei Freiburg ging in der Offensive nur wenig, die Breisgauer leisteten sich in allen Mannschaftsteilen zu viele Fehler.