Offensiv fehlte Plan B

Tatsächlich waren Einstellung und Mentalität in Freiburg überhaupt nicht das Problem. Vielmehr wurde deutlich, dass der BVB sowohl vorne als auch hinten Baustellen hatte. Es war offensichtlich, dass gegen leidenschaftlich verteidigende Freiburger offensiv ein Plan B fehlte. So schaffte es der SC, Erling Haaland weitestgehend aus dem Spiel zu nehmen. Die Konsequenz war kaum Dortmunder Torgefahr trotz 75 Prozent Ballbesitz, 19:8 Torschüssen und 10:0 Ecken. "Wir haben vorne nicht den Zugriff bekommen. Wir haben uns zu selten durchgespielt, weil wir uns zu wenig bewegt haben" , kritisierte Kapitän Marco Reus. Natürlich spielte den Freiburgern die frühe Führung durch einen Freistoßtreffer von Vincenzo Grifo in der sechsten Minuten in die Karten. Der SC konnte sich daraufhin zurückziehen und auf Dortmunder Fehler warten.

Und die kamen, weil die Defensive der Broussia - die zweite Baustelle - bedenklich wackelte. In 53 Minuten verlor Jude Bellingham im Mittelfeld den Ball. Roland Sallai vollendete den Freiburger Konter zum 2:0. "Wir machen dumme Fehler. So dürfen wir die Tore nicht herschenken. Das kann nicht sein, das darf uns nicht passieren. Wir können nicht jedes Mal erwarten, dass wir drei oder vier Tore schießen ", sagte Manuel Akanji nach der Partie.

Brandt: "Wir kriegen zu viele Konter"