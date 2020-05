Leverkusen kämpft in Freiburg um die Champions League

Lars Bender ist noch nicht fit

Wie entspannt oder unentspannt die Gegner sind, tangiert Bosz ohnehin nicht, weil er sich auf die eigenen Stärken besinnen will: " Wir fangen immer damit an, wie wir selbst die Partie angehen wollen. Gerade bei diesem engen Zeitplan ist es bei unserer Spielweise wichtig, zu einhundert Prozent fitte Spieler auf dem Platz zu haben. " Diese 100 Prozent könne Kapitän Lars Bender nach seiner Fußverletzung noch nicht bringen, weshalb er für Freitag keine Option sei.

Da die folgenden Aufgaben für Leverkusen mit einem Heimspiel gegen Bayern München sowie einem Gastspiel beim FC Schalke 04 nicht eben leichter werden, sind drei Punkte in Freiburg eigentlich Pflicht, will man am Ende der Saison auf einem Champions-League-Platz stehen.

Stand: 28.05.2020, 19:44