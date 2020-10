Nach Party-Besuch: Krankem Sancho drohen Konsequenzen

Beim Dortmunder Sieg gegen den SC Freiburg war Sancho, offiziell wegen eines Infekts, nicht im Kader. Am gleichen Tag abends soll er jedoch Gast auf der Geburtstagsfeier des Nationalmannschaftskollegen Tammy Abraham vom FC Chelsea gewesen sein. Das berichtet die britische Boulevardzeitung "The Sun". Mit der Feier soll nicht nur Sancho gegen die englischen Corona-Regeln verstoßen haben.

BVB wartet auf englische Ermittlungen

In England dürfen derzeit nicht mehr als sechs Personen gleichzeitig zusammenkommen. Auf der Feier seien jedoch laut der "Sun" mehr als 20 Personen gewesen. Eben auch der eigentlich kranke Jungstar des BVB. Die Zeitung zeigt auf ihrer Internetseite Videos und Bilder, in denen Sancho in einer Menschenmenge steht und "Happy Birthday" singt.

Ob und wie Sancho nun bestraft wird, steht noch nicht fest. Der BVB äußerte sich wie folgt: "Wir sind im engen Austausch mit der englischen FA (englischer Fußballverband, d. Red.) und den Vertretern der Nationalmannschaft. Die Verantwortlichen vor Ort arbeiten - mit Blick auf die englischen Covid-19-Regeln - gerade intensiv an der Aufklärung des Vorgangs und werden sich mit Sicherheit noch äußern. Wir werden dieser Einordnung aus der Ferne inmitten einer Abstellungsperiode selbstverständlich nicht vorweggreifen."

Für Sancho - ebenso wie für Abraham und den vermeintlich weiteren Partygast Ben Chilwell, Teamkollege beim FC Chelsea - steht mit England am Donnerstag das Duell gegen Wales an. Ob Sancho sowie seine beiden Teamkollegen dabei sein werden, ist fraglich.

