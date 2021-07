Der englische Rekordmeister zahlt demnach " eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 85,0 Millionen Euro ", hieß es in der Pflichtmitteilung der Borussia an die Börse. " Der Spieler Jadon Sancho ("Spieler") steht vor einem Wechsel von der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("BVB") zur Manchester United Football Club Limited ("Manchester United"). Hierüber haben beide Klubs und der Spieler heute grundsätzlich Einigung erzielt ", teilte der börsennotierte Verein mit. Manchester werde dem BVB bei Realisierung des Transfers eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 85,0 Millionen Euro zahlen, hieß es in der Mitteilung.

Die vertraglichen Details seien noch abzustimmen und zu dokumentieren. Der 21 Jahre alte englische Nationalspieler, der bei der EM bisher nur zu einem sechsminütigen Kurzeinsatz kam, erhält nach Medienberichten einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2026. Der englische Nationalspieler verlässt nach vier Jahren die Westfalen.