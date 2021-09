BVB-Coach Rose vor brisantem Wiedersehen mit Gladbach

Diesmal jedoch werden 25.000 Zuschauer den Ex-Trainer empfangen - und das wohl wenig freundlich. " Ich gehe von einem gellenden Pfeifkonzert und Schmährufen gegen ihn aus ", glaubt Michael Weigand von der Gladbacher Fanvertretung "Supporters Club". Besonders übel nahmen es die Fans, dass Rose stets erklärt hatte, in Gladbach langfristig etwas aufbauen zu wollen. Erste Ansätze waren vielversprechend. In seinem Debüt-Jahr führte der einstige Salzburg-Coach die Borussia in die Champions League und später gar in das Achtelfinale des lukrativen Wettbewerbs.

Fans fühlen sich "verarscht"