"Ich war auch traurig über seine Entscheidung. Ich bin aber total davon überzeugt, dass Marco bis zum letzten Tag alles geben wird. Es ist nicht eine Sekunde darüber nachgedacht worden, ob er vorzeitig freigestellt wird" , sagte Eberl während der Pressekonferenz zum Spiel gegen Mainz 05. Das Mediengespräch war aufgrund des Wechsels von Rose zu Borussia Dortmund nach Ende der Saison um einen Tag vorgezogen worden.

Rose: "Mich reizt die Aufgabe Borussia Dortmund"