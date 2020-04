BVB und Bürki verhandeln nach Corona-Krise

Torhüter Roman Bürki und sein Klub Borussia Dortmund haben die Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung verschoben. " Wir tauschen uns aus, was möglich ist, aber wir haben uns noch nicht gefunden. Es ist keine Frage des Geldes zwischen Dortmund und mir ", sagte der 29-Jährige am Dienstag (07.04.2020).

Geisterspiele - ein Zeichen, " dass es besser wird "?

Der Schweizer Fußball-Nationaltorhüter hat beim BVB , wo er seit 2015 spielt, einen Vertrag bis 2021. Derzeit gebe es aber wichtigere Dinge, so Bürki mit Blick auf die Corona-Krise: " Nach dieser Zeit werden wir weiter sprechen. "

Einstweilen ist der Schweizer froh, dass er beim Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren konnte. In der Corona-bedingten Zwangspause habe er " ein bisschen das Ballgefühl verloren ". Eine große Herausforderung bestünde aber weiter darin, sich zu motivieren, da man eben nicht wisse, wann es weitergehe: " Wir müssen uns fit halten und wenn es dann soweit ist bereit sein, um alles zu geben. "

Spezielle Vorbereitung für Spiele ohne Fans

Wenn die Saison erstmal mit Geisterspielen - also ohne Zuschauer - fortgeführt werde, sei das für die Leistung nicht förderlich: " Vor allem die Stimmung, die wir in unserem Stadion haben, das pusht einen natürlich. " Dennoch wäre die Wiederaufnahme des Spielbetriebs hoffentlich auch ein Zeichen, " dass es besser wird ", so Bürki. Er wäre froh, wenn es endlich weiterginge und sei davon überzeugt, dass sich die Fans die Spiele auch gerne im Fernsehen anschauen würden.