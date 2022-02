Roland Virkus neuer Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach

Der 55-Jährige soll die große Lücke schließen, die Eberl vor drei Wochen mit seinem überraschenden Rückzug aus gesundheitlichen Gründen hinterlassen hat.

Gladbach bleibt sich treu

" Er hat Erfahrung in der Führung eines professionellen Fußballbetriebs, Erfahrung in der Kaderplanung, Erfahrung im Umgang mit Trainern und Spielern, Erfahrung im Umgang mit Spielerberatern und ein großes Netzwerk. Er ist der richtige Mann für diesen Job ", kommentierte Vizepräsident Rainer Bonhof die Entscheidung für Virkus.

Dabei hatte Gladbach ursprünglich einen anderen Plan. Beim Eberl-Abschied kündigten Bonhof und Präsident Rolf Königs an, eine externe Lösung finden zu wollen, die Verantwortlichkeit außerdem auf mehr Schultern zu verlagern - beides geschieht nun nicht.

Roland Virkus: "Ich bin ein sehr emotionaler Typ"

" Wir haben mit zwei Kandidaten, die zu uns gepasst hätten, gesprochen, von denen wir eine Absage bekommen haben. Dann haben wir auf unsere Liste mit Kandidaten aus der ersten und zweiten Liga sowie aus dem Ausland geguckt und haben dann gesagt, dass wir schon einen haben, der es sogar besser kann - und das ist Roland Virkus ", sagte Königs.

Ein echter Gladbacher

Der in Mönchengladbach geborene Virkus steht seit 1990 in Diensten der Borussia und arbeitete zunächst als Jugendtrainer der U15, U17 und U19-Teams. Seit 2008 war der Inhaber der UEFA -A-Lizenz Direktor des Nachwuchsleistungszentrums.

" Für mich ist diese neue Aufgabe eine großartige Herausforderung, die ich mit Demut und Respekt, aber auch mit großer Freude und voller Kraft angehe. Ich weiß, dass ich hier nicht alleine bin, sondern ein tolles Team an meiner Seite habe ", sagte Virkus.

Viel von Eberl gelernt, aber keine Kopie

Vor 14 Jahren beerbte Königs Eberl im Nachwuchsbereich, jetzt wird er sein Nachfolger bei den Profis. " Ich habe gerne unter ihm gearbeitet und viel gelernt, aber ich bin Roland Virkus. Ich habe meine eigenen Ideen und will die einfließen lassen ", sagte der neue Gladbach-Sportdirektor, der wie Eberl mit Steffen Korell als Chefscout und Kaderplaner arbeiten wird.

Vor allem will er wieder vermehrt auf die eigene Jugend setzen, mit der Durchlässigkeit zu den Profis aus seinem "Fohlenstall" war er offenbar in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr einverstanden. " Elf Jahre lang haben uns die drei Säulen eigene Jugendspieler, externe Talente und erfahrene Spieler Erfolg gebracht ", so Virkus. " Wir haben zuletzt zwei Säulen nicht mehr so bedient: eigene Jugendspieler und externe Talente. Das wird aber einige Zeit lang dauern. "

Mönchengladbach befördert Roland Virkus zum neuen Sportdirektor

Quelle: red/sid/dpa