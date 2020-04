Bei Fortuna Düsseldorf liegt der Anteil der Spielergehälter am Gesamtumsatz laut Röttgermann bei knapp 45 Prozent. Bei einigen Wettbewerbern in der Bundesliga sei der Anteil noch höher. Im Ligadurschnitt lag er laut DFL-Wirtschaftsreport in der Saison 18/19 bei 35,6 Prozent.