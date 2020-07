Gosens: Wechsel zu Schalke fraglich

Der deutsche Fußballprofi Robin Gosens träumt immer noch von einem Wechsel zum Bundesligisten FC Schalke 04, hat in der Corona-Krise aber Zweifel an der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit und dem sportlichen Reiz. "Ich habe immer gesagt, dass Schalke mein Herzensverein ist. Die dortigen Verantwortlichen haben von einem Neustart gesprochen, und wenn man dann irgendwie an einem Aufbau auf Schalke beteiligt sein könnte, wäre es immer noch grandios, bei so einem Verein spielen zu dürfen" , sagte der 26-Jährige, der beim italienischen Serie-A-Club Atalanta Bergamo spielt, zu Sport1.