Köln gegen Gladbach: Rheinisches Derby der Angriffslust

Modeste für das Rheinderby fit

Personell hat Baumgart fast alle Optionen. Verzichten muss er nur auf Torwart Timo Horn (Knieverletzung). Für ihn wird Marvin Schwäbe sein Debüt in der Fußball-Bundesliga geben. Stürmer Anthony Modeste (acht Saisontore), der sich beim 1:1 in Mainz am vergangenen Sonntag eine Beckenprellung zugezogen hatte, trainierte am Donnerstag wieder mit der Mannschaft.