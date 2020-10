Giovanni Reyna - Unterschiedspieler mit 17 Jahren

Es war die 66. Minute im Dortmunder Spiel gegen den SC Freiburg, als ein junger Kerl einen Fehlpass erlief, seinen Gegenspieler auf den Hosenboden schickte, um dann im richtigen Moment den Teamkollegen einzusetzen - es ist die Beschreibung des 3:0. Und hier wird nicht über Tormaschine Erling Haaland geredet oder den 23-Millionen-Einkauf Jude Bellingham. Sondern über Giovanni Reyna.

Reyna verdrängt Kokurrenten auf die Bank