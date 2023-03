Knäbel will BVB "auf Augenhöhe" begegnen

Wenngleich der 56-Jährige im exklusiven WDR-Interview vor dem Derby zunächst auf die BVB-Qualitäten verweist. "Wir müssen die Dortmunder Stärken bremsen." Das Ziel sei der Borussia, die ebenfalls in der Liga in 2023 noch ungeschlagen ist, "auf Augenhöhe" zu begegnen. "Wir müssen von Anfang an klar machen, dass wir das Spiel mitgestalten wollen."