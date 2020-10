Die Fakten zum Revierderby Dortmund gegen Schalke

Personal

Zu Erleichterung von Trainer Lucien Favre nehmen die Personalsorgen in der Dortmunder Defensive ab. Der in Rom gesperrte und zuletzt leicht erkrankte Nationalspieler Emre Can steht wieder zur Verfügung. Auch der Schweizer Manuel Akanji soll zweieinhalb Wochen nach seinem positiven Corona-Test in den Kader zurückkehren. "Er hat in der Quarantäne viel auf dem Laufband und dem Fahrrad-Ergometer gearbeitet. Es sieht gut aus" , sagte Favre. Der Coach ließ offen, welcher Torwart in der Startelf stehen wird. Zuletzt hatte Marwin Hitz der Vorzug vor dem mittlerweile von einem Infekt genesenen Stammkeeper Roman Bürki erhalten.

Verteidiger Ozan Kabak sitzt weiterhin seine Rot-Sperre (4 Spiele) ab. Mittelfeldspieler Suat Serdar (Oberschenkel) und Offensivstratege Mark Uth (muskuläre Probleme) sind fraglich für das Revierderby. Damit drohe erneut wichtige Schlüsselspieler für Trainer Baum auszufallen.

Zuschauer

Zum zweiten Mal findet das Revierderby im Schatten der Corona-Pandemie statt. Im vergangenen Mai wurde die Partie in Dortmund als Geisterspiel ausgetragen. Dieses Mal dürfen 300 Zuschauer in Dortmund dabei sein. Mehr Besucher genehmigte das zuständige Gesundheitsamt wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen zum Schutz vor Neuinfektionen nicht.

Zitate

"Wir brauchen Anführer auf dem Platz. Von draußen ist es für das Trainerteam schwer. Wir brauchen Leader auf dem Platz, die sagen: ,Kommt Jungs, bleibt zusammen. Es sind 90 Minuten und wir schaffen das.' Das war in meiner Zeit so, und ich hoffe, es wird auch am Samstag so sein." (Naldo, Assistent von Trainer Manuel Baum)

"Das Spiel gegen Schalke wird ganz anders." (BVB-Trainer Lucien Favre)

red/sid/dpa | Stand: 22.10.2020, 18:17