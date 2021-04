Bundesliga - NRW-Trio ganz unten, doch für zwei Teams gibt es Hoffnung

Sechs Runden sind in der Fußball-Bundesliga noch zu gehen, ein NRW-Trio belegt derzeit die Abstiegsplätze. Bonjour Tristesse in Fußball-NRW? Nicht unbedingt: Ein Blick auf das Restprogramm zeigt, dass die Chancen auf den Klassenerhalt für Bielefeld und Köln gar nicht so schlecht stehen. Nur Schalke ist wohl verloren. Eine Zahlenjonglage zum Saisonendspurt.