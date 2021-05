Kölner Polizei greift bei Fan-Feiern ein

Die Polizei in Köln hat nach dem geschafften Klassenerhalt des 1. FC Köln am Samstagabend mehrfach wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung eingegriffen. Ein Beamter wurde bei einer vorläufigen Festnahme verletzt, es gab außerdem drei Anzeigen, wie die Polizei mitteilte. Auf den Ringen in der Kölner City drängten Einsatzkräfte etwa 50 Männer und Frauen, die dicht gedrängt auf dem Gehweg zusammenstanden, auseinander, um Raum für die erforderlichen Abstände zu gewährleisten. Vereinzelt sei Pyrotechnik gezündet worden, hieß es.

Mehrere FC-Fans erwarteten das Eintreffen der Mannschaft nach der Rückkehr aus Kiel gegen 23 Uhr am Geißbockheim. Mit Hinweis auf die Ausgangssperre erteilten Einsatzkräfte Platzverweise und leiteten Ermittlungen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung ein.

Stand: 30.05.2021, 12:25