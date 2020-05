Für Sebastian Kehl ist vor dem " ungewöhnlichsten Derby der Geschichte " eines klar. " Es wird nicht darauf ankommen, wer die größere Qualität im Kader hat, sondern darauf, wem es am besten gelingt, sich auf das Spiel und die ungewohnte Situation einzulassen und die größte Teamdynamik zu entwickeln ", sagte der Lizenzspielerchef von Borussia Dortmund vor dem Revierderby gegen Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr) im Interview mit der "Welt" (Mittwoch, 13.05.2020).

Kehl: " Bewegung in der Tabelle "

Sebastian Kehl

Kehl prognostizierte " die eine oder andere Überraschung " und " Bewegung in der Tabelle ". Es könnte daher " eine verrückte Saison-End-Rallye geben ". Einen Vorgeschmack könnte das Derby gegen den Erzrivalen Schalke liefern. Normalerweise lebe das Spiel von den Fans, von ihren Emotionen, von der Begeisterung im Stadion. Daher werde es den Spielern sehr stark fehlen, sich von der Atmosphäre zusätzlich motivieren zu lassen, so Kehl.

Markus Gisdol kennt diese Situation. Der Trainer des 1. FC Köln erlebte vor der Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie am 11. März das erste Bundesliga-Geisterspiel der Geschichte bei Borussia Mönchengladbach mit (1:2). "Wer es nicht schafft, sich darauf einzustellen, für den wird es brandgefährlich ", mahnt Gisdol.

Hermann: " Entscheidend sind der Kopf und der Wille "

Gladbachs Patrick Herrmann, der am Samstag mit seiner Borussia in Frankfurt antritt (18.30 Uhr), stand in dem Spiel gegen Köln 76 Minuten auf dem Platz. " Entscheidend ", so Herrmann, " ist der Kopf, der Wille. " Auch Herrmann geht an den verbleibenden neun Spieltagen von " mehr Überraschungen " aus. So würde es ihn nicht verwundern, " wenn zum Beispiel der Heimvorteil einen weniger großen Einfluss hat. "

Favre: " Mental vorbereiten "