Arminia kämpft in Leipzig furios und verliert knapp

Das wäre alles noch nicht so tragisch, hätten die Bielefelder in dieser Partie des 9. Spieltages nicht zwischenzeitlich ihren neunten Saisontreffer in den ersten 30 Minuten kassiert. Leider geschah genau das: Angelino hatte in der 29. Minute nach einem starken Pass von Lazar Samardzic zur Leipziger Führung getroffen.

Bielefeld überzeugt kämpferisch

Nach einer im Grunde starken Leistung gegen einen hoch favorisierten Gegner unbelohnt in die Pause zu gehen, ist kein Mutmacher mit Blick auf die kommenden 45 Minuten. Da ließ der nächste Dämpfer auch nicht lange auf sich warten. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass von Amos Pieper zum Bielefelder Schlussmann Stefan Ortega schnappte sich Dani Olvo den Ball und passte auf Christopher Nkunku - 0:2 (47.).

Mutmacher gab es für die Arminen trotzdem - und zwar ihren kämpferischen Einsatz nach dem zweiten Treffer. Das Team von Trainer Uwe Neuhaus hängte sich weiter rein und kam durch Doan (58.) und Klos (60.) zu Chancen. Diese verpufften allerdings noch.

Ortega pariert Elfmeter und Klos erzielt Anschlusstreffer

Neuhaus erhöhte mit der Einwechslung von Andreas Voglsammer das Risiko, und das Spiel wurde turbulent. Zunächst parierte Ortega einen Strafstoß von Alexander Sörloth. Kurz darauf nutzte Klos einen verlängerten Einwurf zum Anschlusstreffer. Um ein Haar hätte der Torjäger auch zum Remis getroffen, aber sein Schuss nach Hereingabe von Cédric Brunner strich knapp am Tor vorbei.

Am Ende war es wohl die Effizienz, die den Unterschied macht. Die muss bei einem Team aus dem Tabellenkeller im Auswärtsspiel bei einem Team, das in der Champions League spielt, besonders hoch sein. Das war sie am Samstag bei Bielefeld nicht.