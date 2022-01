Raschl vom BVB zu Greuther Fürth

Borussia Dortmunds Eigengewächs Tobias Raschl wechselt mit sofortiger Wirkung zum Ligakonkurrenten Greuther Fürth. Der 21-Jährige absolvierte am Montag den Medizincheck bei seinem neuen Arbeitgeber. Bezüglich der Vertragsinhalte haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart.

Verletzungen verhinderten bisher Profikarriere

"Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen, Trainern, Mitspielern und Fans für die gemeinsamen Jahre und die Entwicklung, die ich in Dortmund nehmen durfte. Für mich ist es nun an der Zeit, den nächsten Schritt in meiner sportlichen Laufbahn zu gehen. Ich hoffe, dass wir uns alle wiedersehen. Für mich werden die Jahre beim BVB eine unvergessliche Zeit bleiben", betonte Raschl.

Im Jahr 2019 war der Mittelfeldspieler mit der Dortmunder U19 als ihr Kapitän Deutscher Meister geworden, unterschrieb anschließend einen Profivertrag und feierte im Jahr 2020 im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim sein Bundesligadebüt im Trikot des BVB. In der Folgezeit warfen ihn Verletzungen auf seinem Weg ins Bundesliga-Team immer wieder zurück.

Stand: 31.01.2022, 09:35