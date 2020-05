Die NRW-Bundesligisten schotten sich ab

Vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga müssen die Mannschaften in Quarantäne. Viele schotten sich ab Samstag (09.05.2020) für eine Woche ab. Dennoch trainieren alle Teams im gewohnten Umfeld in ihren Stadien oder Trainingszentren. Der Ort der Quarantäne-Unterkunft variiert allerdings bei den Klubs. wdr.de gibt einen Überblick über Training und Hotels.

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund geht für sieben Tage in den Süden Dortmunds, rund 15 Kilometer vom Trainingszentrum weg. Dort liegt bereits seit vielen Jahren das Teamhotel, in dem der BVB auch vor Heimspielen nächtigt. Durchaus ein kleiner Vorteil: Die Borussia kennt sich bestens aus, kann in gewohntem Umfeld trainieren und kennt die Abläufe von Heimspielen. Die jetzt eben jetzt sieben Tage statt einer Nacht dauern.

Schalke 04

Schalke begibt sich für eine Woche in ein Quarantäne-Trainingslager, wie die Knappen es nennen. Dafür muss der Klub nicht weit reisen, denn das Vier-Sterne-Hotel liegt in direkter Nachbarschaft zur Arena "Auf Schalke". Das bedeutet extrem kurze Wege und kaum Berührungspunkte mit der Außenwelt.