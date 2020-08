Der Franzose drehte am Morgen kurz nach seiner Ankunft mehrere Runden auf den Plätzen in Harsewinkel. Wegen muskulärer Probleme war der 27-Jährige bei der Abreise am Montag noch in Gladbach geblieben.

"Wir konnten ihn im Borussia-Park besser behandeln, deswegen ist er länger dort geblieben. Schön, dass Lasso jetzt da ist" , sagte Sportdirektor Max Eberl. Für den abschließenden Test am Samstag (15.00 Uhr) gegen SC Paderborn dürfte Plea aber noch keine Option sein.

Zakaria absolviert Teile des Mannschaftstrainings

Der monatelang verletzte Denis Zakaria hat derweil bereits am Donnerstag wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Der 23 Jahre alte Schweizer nahm an der Regenerationseinheit am Vormittag teil. Der Mittelfeldspieler hatte sich zu Beginn des Jahres eine Knieverletzung zugezogen und soll nun Schritt für Schritt wieder ans Team herangeführt werden. Dies gilt auch für Angreifer Marcus Thuram, der sich zum Ende der abgelaufenen Saison am Sprunggelenk verletzt hatte.

sid/dpa/red | Stand: 21.08.2020, 14:59