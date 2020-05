Piszczek bleibt bis 2021 beim BVB

Wie der Tabellen-Zweite der Bundesliga am Mittwoch (20.05.2020) bestätigte, bleibt der Pole Lukasz Piszczek dem BVB bis 2021 erhalten.Beide Parteien einigten sich auf eine Vertragsverlängerung um ein Jahr. Der 34-Jährige Rechtsverteidiger ist seit 2010 beim BVB und absolvierte seitdem 355 Pflichtspiele für die Borussen. Nach Robert Lewandowski (314) liegt Piszczek (313) auf Rang zwei der polnischen Spieler mit den meisten Einsätzen in der Bundesliga.

Insgesamt bereitete er in seiner bisherigen Zeit in Dortmund 64 Treffer vor und erzielte 18 Tore. Mit Borussia Dortmund wurde er zweimal deutscher Meister und holte ebenso oft den DFB-Pokal. Er ist der dienstälteste Profi im Dortmunder Kader nach Marcel Schmelzer. Im Revierderby gegen Schalke 04 trug er am letzten Samstag die Kapitänsbinde. Für sein Heimatland Polen absolvierte Piszczek 66 Länderspiele, nahm 2008, 2012 und 2016 an den Europameisterschaften teil und stand bei der WM 2018 auf dem Feld.