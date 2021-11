"Zauberfüßchen" Pantovic: Der Mann für die besonderen Tore

Pantovic ist ohne Stammplatz

Bei aller Anerkennung für Pantovic, der lange in der Jugend für den FC Bayern spielte und unter Pep Guardiola 2015 auch mal in einer Bundesligapartie für die Münchner eingewechselt wurde: Für einen Stammplatz reicht es bei Pantovic verrückterweise nicht. Auch im Spiel gegen den SC Freiburg kam er in der 65. Minute von der Bank.