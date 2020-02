Die eigenen Möglichkeiten schätzt der SCP-Coach trotz vier Neuzugängen im Winter-Transferfenster weiter limitiert ein. " Es gibt keine Mannschaft in der Liga mit weniger individueller Qualität. Das ist Fakt ", so Baumgart. Aber: " Wenn ich sehe, wie viel unsere Spieler aus ihren Möglichkeiten machen, dann sage ich: Wir können mithalten - auf unsere Art und Weise. "

Dazu gehört auch, dass der Trainer an der Seitenlinie authentisch ist. Und sollte Baumgart am Sonntag tatsächlich als erster Bundesliga-Coach zum vierten Mal Gelb sehen, gäbe es trotzdem Gewinner. " Wenn ich gesperrt werde, muss ich einige Essen zahlen ", so der Coach.

sid | Stand: 01.02.2020, 13:11