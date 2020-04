Der SC Paderborn stellt sich im Bereich der sportlichen Leitung neu auf. Wie der Bundesligist am Montag (20.04.2020) mitteilte, übernimmt Fabian Wohlgemuth zum 1. Mai die Position als Geschäftsführer Sport und erhält einen Vertrag bis 2022.

Przondziono muss mit sofortiger Wirkung gehen

Die Zusammenarbeit mit Vorgänger Martin Przondziono wurde mit sofortiger Wirkung beendet. Das sei eine einstimmige Entscheidung des Wirtschaftsrates gewesen, hieß es in einer Klubmitteilung. Grund waren demnach " unterschiedliche Auffassungen in der sportlichen Weiterentwicklung ".

" In unserer aktuellen Situation benötigen wir an der sportlichen Spitze einen Mann mit profunder Marktkenntnis und der Fähigkeit, sich auf wechselnde Gegebenheiten einzustellen. All das trifft auf Fabian Wohlgemuth zu ", erklärte der Vorsitzende des Wirtschaftsrates, Elmar Volkmann, die personelle Entscheidung.

Ex-Kieler übernimmt

Wohlgemuth, war zuletzt bei Zweitligist Holstein Kiel für die sportliche Entwicklung verantwortlich. Im Oktober vergangenen Jahres war er freigestellt und durch den ehemaligen St.-Pauli-Sportdirektor Uwe Stöver ersetzt worden. Am Montagnachmittag einigten sich beide Seiten schließlich auf die sofortige Auflösung des Vertrags.

Für Volkmann passt der 41-Jährige perfekt nach Paderborn: " Er hat in Kiel eine ähnlich offensive Spielweise verfolgt wie wir, arbeitet gerne mit jungen Spielern zusammen und ist in Fußball -Deutschland sehr gut vernetzt. "

SCP nutzt Corona-Pause

Die erzwungene Pause durch die Corona-Pandemie sei zudem eine gute Gelegenheit gewesen, " den ohnehin angestrebten Wechsel in der sportlichen Leitung jetzt herbeizuführen ".

Stand: 20.04.2020, 18:18