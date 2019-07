Es waren bewegte Wochen für den SC Paderborn, allen voran für den neuen Geschäftsführer Martin Przondziono. Im Mai schafften die Paderborner, als Aufsteiger in die Zweitliga-Saison gestartet, den sensationellen Aufstieg in die Bundesliga. Anfang Juni wurde der sportliche Geschäftsführer Markus Krösche, einer der Architekten des Erfolgs, von RB Leipzig abgeworben, weshalb Przondziono, bis dato Leiter der Lizenzspielerabteilung, Krösches Posten übernahm. Zwischendurch heiratete Przondziono noch seine langjährige Lebensgefährtin, gefolgt einem viertägigen Kurz-Flitterurlaub an der Ostsee.

Mammutaufgabe Bundesliga

Mehr Zeit blieb dem neuen Sportlichen Leiter in Paderborn nicht, angesichts der bevorstehenden Mammutaufgabe: Den Klub für die Fußball-Bundesliga einzustellen.

Das erste Abenteuer in der Bundesliga vor fünf Jahren musste Paderborn teuer bezahlen: Nach drei Abstiegen in Serie wären die Ostwestfalen eigentlich in der Regionalliga gelandet. Nur aufgrund des Lizenzentzugs von 1860 München blieben die Paderborner drittklassig - und starteten den Durchmarsch. Przondziono sieht den Klub besser aufgestellt als noch vor fünf Jahren, nicht nur wegen des nagelneuen Trainingszentrums. "Wir haben hier schon vorzeigbare Strukturen geschaffen, auch wenn wir in Paderborn nie die Möglichkeiten haben werden wie andere Klubs."