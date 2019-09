Aber selbst wenn sich das in der vergangenen Zweitliga-Saison erfolgreiche Umschaltspiel gegen die Bayern erneut als brotlose Kunst erweisen sollte, wird Baumgart in seiner Spielphilosophie und vor allem in seinem immer wieder betonten Glauben an den Klassenerhalt von seinen Vorgesetzten bestärkt.

Zielvorstellung: 14 Punkte aus 12 Spielen

"Da ist nichts Gespieltes dabei", sagte Sport-Geschäftsführer Martin Przondziono nach der Heimkehr aus Berlin, "es ist wirklich so, wie wir es sagen." Gleichwohl stellen Paderborns Verantwortliche hinter den Kulissen bereits erste Rechnungen für einen erfolgreichen Kampf gegen den Abstieg an.

14 Punkte aus den restlichen zwölf Hinrundenspielen - so das Ziel. "Dann", erläutert Przondziono die Rechnung, "wären wir wahrscheinlich gut dabei, denn ich sehe die anderen Klubs nicht so weit weg".

Stand: 27.09.2019, 11:02