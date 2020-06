Niederlage gegen Union: Paderborner Abstieg besiegelt

Aufsteiger SC Paderborn steht am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga als erster Absteiger fest. Nach dem 0:1 bei Union Berlin am Dienstag (16.06.2020) kann Paderborn den Relegationsrang 16 nicht mehr erreichen. Bereits vor dem Spiel wäre eine Rettung einer Sensation gleichgekommen - zu viel Rückstand hatte der Tabellen-Letzte. Ein Eigentor von Ben Zolinski (27.) sorgte für die 20. Saisonniederlage der Paderborner.

Union in Durchgang eins überlegen

Paderborn war zu Beginn den Berlinern in allen Belangen unterlegen. Ken Reichel hatte nach 13 Minuten das erste Mal die Führung für die Eisernen auf dem Fuß - gleich zweimal scheiterte er aber an Alexander Zingerle im Tor des SCP. Auch danach kam vorerst ausschließlich Union gefährlich vor das Tor. Erst traf Bülter den Außenpfosten (24.) - wobei das Tor aufgrund einer vorherigen Abseitsposition nicht gezählt hätte - und nur drei Minuten später sorgte Zolinski bei einem Freistoß mit einem Eigentor per Kopf für die Berliner Führung.

Christian Gentner (31.) und erneut Andersson (34.) hätten bereits zur Pause alles klar machen können. Erst in den letzten Minuten vor der Pause rappelte sich der Gast aus Ostwestfalen auf: Muhamed Dräger setzte einen Abschluss ans Außennetz (38.). Es blieb jedoch die einzige nennenswerte Offensivaktion der Paderborner im ersten Durchgang.