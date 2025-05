Oermann bekommt bei Leverkusen einen Vertrag bis 2029, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Für die bevorstehende Saison 2025/26 verleiht Bayer 04 den deutschen U21-Nationalspieler allerdings an den österreichischen Meister SK Sturm Graz.

"Tim Oermann ist ein sehr talentierter und vielseitiger Spieler, der langfristig eine Verstärkung unseres Kaders darstellen wird", sagte Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes. "Durch die Leihe nach Graz kann sich Tim bei einer Spitzenmannschaft weiter verbessern und zusätzlich wichtige internationale Erfahrungen sammeln, die ihn auf lange Sicht zu einem sehr guten Zugang für Bayer 04 machen werden."

Oermann: Erst U21, dann Graz

Ehe Oermann zum Vorbereitungsbeginn bei seinem Leihklub Sturm Graz starten wird, tritt der 21-Jährige im Juni mit Deutschland bei der U21-Europameisterschaft in der Slowakei an.

U-Nationalspieler Tim Oermann

"Es ist für mich eine super Konstellation. Graz hat große Ambitionen, dies und die Klasse des Vereins werden mir helfen", sagte Oermann. "Ich freue mich schon jetzt darauf, in einem Jahr bei einem der besten deutschen Klubs meine Fähigkeiten zeigen zu dürfen."

Über Bochums Jugend in die Nationalmannschaft

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison war Oermann bei den Bochumern Stammspieler (29 Einsätze, zwei Torvorlagen). Insgesamt lief Oermann 51 Mal für seinen Ausbildungsverein auf, absolvierte darüber hinaus sieben Partien für Deutschlands U20 und fünf für die U21.

Tim Oermann in seiner Zeit beim Wolfsberger AC

In der Rückrunde der Saison 2022/23 hat Oermann bereits in Österreich gespielt. Im Zuge seiner Leihstation beim Wolfsberger AC kam der Innenverteidiger, der auch rechts in der Abwehr spielen kann, auf 16 Spiele in österreichs erster Liga.

Unsere Quellen: