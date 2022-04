Salih Özcan - in Köln plötzlich unersetzbar

Es ist noch gar nicht lange her, da sprach man in Köln vom "ewigen Jungtalent": Özcan schien keine Zukunft in Köln zu haben. Zu oft verlor er im Spielaufbau die Kugel, zu wenig gewann er wichtige Zweikämpfe oder Bälle. Vor dem Derby am Samstag (16.04.2022) in Mönchengladbach hat sich das Bild jedoch komplett gewandelt: Özcan ist derzeit in Köln nicht wegzudenken.