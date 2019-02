Denn nachdem der FC Bayern München am Freitagabend vorgelegt hat, ist der Vorsprung des BVB auf zwei Punkte geschrumpft. Lucien Favre will aber trotz vier Pflichtspielen in Folge ohne Sieg nicht alles auf den Kopf stellen. " Wir müssen weiter so spielen, aber mit mehr Geduld. Wir kreieren Torchancen, das machen wir gut. Wir dürfen aber nicht mehr solche Tore kriegen. Wir müssen das korrigieren ", sagte Favre