Bochum gegen BVB - Ruhrderby ohne Wiedersehen für Rose und Reis

Reis über Roses Zuschauerrolle: "Würde mich auch unwohler fühlen"

Dass sich die Strafe, die er sich durch einen Wutausbruch nach umstrittenen Entscheidungen von Schiedsrichter Felix Zwayer einhandelte, negativ auf das Spiel seines Teams auswirkt, befürchtet Rose aber nicht. "Ich habe großes Vertrauen ins Trainerteam und in die Mannschaft, dass es so funktionieren kann, auch wenn es nicht optimal ist", meinte der Coach.

VfL-Trainer Thomas Reis feuert sein Team von der Seitenlinie an.

Rose darf von einer halben Stunde vor der Partie bis nach dem Abpfiff nicht mit seiner Mannschaft in Kontakt treten. Kollege Reis verspricht sich keinen Vorteil dadurch. Er deutete aber zu Roses Zuschauerrolle an: "Es ist etwas anderes, wenn du nicht an der Linie stehst. Ich würde mich dann auch unwohler fühlen. Es ist, wie es ist."