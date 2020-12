Jan Thielmann (18.) mit seinem ersten Bundesligator und Geburtstagskind Ondrej Duda (43.) hatten den FC zweimal in Führung gebracht, Wolfsburg konterte durch Maximilian Arnold (29.) und Wout Weghorst (47.), die Timo Horn keine Chance ließen. Davor hatte der FC-Torhüter seine Mannschaft mit einigen Glanzparaden vor einem frühen Rückstand bewahrt.

Wolfsburg dominiert, Köln trifft

Im ersten Spielabschnitt musste sich der FC erst einmal einer dominierenden Mannschaft aus Niedersachsen erwehren. Die Wolfsburger präsentierten die bessere Spielanlage, spielten den FC in dessen Abwehrdrittel fest. In der 5. Minute prüfte Josip Brekalo FC-Torhüter Timo Horn mit einem Distanzschuss, den Horn aber parierte. Überhaupt zeigte sich der zuletzt nicht immer unumstrittene Torhüter der Kölner auf dem Posten. Zeigte das auch in der 22. Minute, als er einen herrlich angesetzten Fallrückzieher von Wolfsburgs Angreifer Maximilian Philipp entschärfte.

Zu diesem Zeitpunkt führten die Kölner allerdings schon mit 1:0. Und das lag an erstaunlicher Konsequenz im Angriffsspiel: Salih Özcan hatte sich auf rechts durchgesetzt und seinen Querpass nahm Youngster Jan Thielmann sieben Meter vor dem Tor an, um die Kugel dann aus der Drehung ins lange Eck zu schießen (18.). Es war die erste Gelegenheit der Kölner überhaupt.

Arnolds Ausgleich kontert Duda

Aber klar: Wolfsburg war mit seinen überlegenen spielerischen Mitteln in der Lage, die Gastgeber gleich wieder unter Druck zu setzen. Sturmspitze Wout Weghorst war bei Kölns Verteidiger Sebastiaan Bornauw zwar gut aufgehoben, dafür sprang aber Maxi Arnold in die Bresche. Der Mittelfeldmann zirkelte in der 29. Minute einen Freistoß aus knapp 20 Metern über die Mauer zum 1:1 - Horn im Kölner Kasten war chancenlos.

Aber die Kölner sind seit dem überaschenden Sieg in Dortmund mit neuem Selbstvertrauen gesegnet - das war bei der erneuten Führung gut zu sehen: Diesmal war es Elvis Rexhbecaj, der sich auf der rechten Außenbahn Freiraum verschafft hatte. Sein Rückpass auf den Elfmeterpunkt fand Ondrej Duda, der in der 43. fulminant volley zum 2:1 vollendete. Der zweite Treffer an diesem Nachmittag aus dem Spiel heraus - in dieser Saison bisher eine Rarität beim 1. FC Köln.

Weghorst gelingt ein Kopfballtor

Nach der Pause war der FC noch gar nicht wieder richtig auf dem Platz, da stand es schon 2:2. der junge Sava Cestic hatte Weghorst aus den Augen verloren und prompt markierte der per Kopf nach Flanke von Renato Steffen den erneuten Ausgleich (47.). Wenig später fast die Wolfsburger Führung, als Steffen selbst nach Brekalos Vorarbeit kläglich aus sechs Metern Torentfernung scheiterte und vorbei schoss.