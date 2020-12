Dass der hochveranlagte Angreifer etwas Anlaufzeit für sein Premierentor im Profifußball benötigte, fand Hummels " fast beruhigend ". Gegen Union deutete Moukoko in mehreren Szenen an, dass ihm eine große Zukunft bevorstehen könnte. " Wir werden versuchen, ihn so weit wie möglich an sein Limit zu schieben ", versprach Terzic.

sid | Stand: 19.12.2020, 12:19