Der 20-Jährige habe einfach diesen " jugendlichen Irrsinn. Er hat etwas Verrücktes und Unbekümmertes ", sagte der erneut starke Arminia-Torhüter Stefan Ortega am DAZN-Mikrofon und scherzte: " Was man bereits die gesamte Saison von ihm gesehen hat, begeistert einen manchmal und bringt einen dann zur Weißglut. "

So selbstbewusst der österreichische Junioren-Nationalspieler, der im Sommer von Austria Wien gekommen war, auf dem Feld agierte, so zurückhaltend bewertete er im Anschluss seine geniale Vorarbeit. " In der Aktion hatte ich kein Vertrauen in meinen linken Fuß ", gab Wimmer zu: " Wenn das nicht aufgeht, weiß ich auch, dass ich mir ordentlich etwas anhören kann. "

Elf Punkte aus fünf Partien ohne Niederlage

Der Sieg war für den Mann des Abends ohnehin wichtiger als sein Kunststück. Seit fünf Partien ist der Abstiegskandidat nun schon ungeschlagen und holte elf Punkte aus diesen Spielen. Wie schon in den Wochen zuvor ackerte das laufstärkste Team der Liga auch beim Überraschungscoup in Frankfurt über die gesamte Spielzeit - und verdiente sich ein Sonderlob des gegnerischen Trainers. " Sie haben über 128 km abgespult, das ist sensationell. Das zeigt, wie viel sie investieren" , sagte Eintracht-Coach Oliver Glasner.

Die Mannschaft hat sich nach einem schwierigen Start gefunden. Die von Sport-Geschäftsführer Samir Arabi ausgerufene "Eichhörnchen-Taktik" lässt die Arminia auf eine dritte Saison im Oberhaus hoffen.