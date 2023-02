Mit dem 1:0 (1:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim feierten die Dortmunder am Samstag den siebten Sieg im siebten Spiel 2023 in der Fußball-Bundesliga und eroberten die Tabellenführung, zumindest für 26 Stunden, ehe der Schlager zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr) vorbei ist.