Trainerfrage? "Absurd"

Sorgenvoll und ungläubig: Adi Hütter bei der Pleite gegen Freiburg

Sportschau.de sprach Eberl anschließend auf die Trainerfrage an. Der für seine ruhige Hand bekannte Sportdirektor ging sofort in den Angriffsmodus über. "Absurd" sei es, dieses Thema jetzt anzubringen. "Wenn man sich nach zwei Niederlagen schon mit so etwas beschäfitgen muss und hier so schnell alles in Frage gestellt wird, dann ist das nicht mehr der Fußball, mit dem ich mich identifizieren kann. Wir haben hier für etwas entschieden und gehen einen gemeinsamen Weg."

Der Gladbacher Weg von 2:8-Trainer Friedel Rausch aus dem Jahr 1998 endete übrigens zehn Tage nach dieser bisher höchsten Heimniederlage in der VfL-Geschichte, es hatte gleich anschließend noch ein 1:7 in Wolfsburg gegeben. Welche Lehren Adi Hütter aus seiner 1:4-und-0:6-Woche zieht, wird sich bis Weihnachten zeigen: Leipzig, Frankfurt und Hoffenheim sind die drei kommenden Gegner.